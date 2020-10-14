Yalnız yaşayan kadınların tamirci çağırma tedirginliğine ‘çözüm’: Kadın tamirciler

Güney Kore’de tanımadığı erkeklerin evlerine girmesinden tedirginlik duyan yalnız yaşayan kadınlar için yalnızca kadınlardan oluşan tamirci ekibi kuruldu.

Fotoğraflar: BBc

Tamir ekibini kuran Ahn Hyung-seon çocukluktan beri aleterle oynamayı sevdiğini anlatıyor. Ancak çevresinden “Bu işler kızlara göre değil” tepkisi almış.

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“Tamirci adamları gördükçe bu işi ben de yapabilirim” diyen Hyung-seon neden bu alanda daha çok kadın yok fikrinden yola çıkmış.

Daha sonra da yalnızca kadınlardan oluşan bir tamirat hizmetleri ekibi kurmaya karar vermiş

Hyung-seon’ı kadınlardan oluşan bir ekip kurma fikri aynı zamanda kişisel deneyiminden geliyor.

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Yalnız yaşadığı 10 yıllık süre boyunca evde bir şeyler bozuldukça tamirci çağırmak durumunda kalmış: “Her seferinde gelen kişi erkek oluyordu. Kore’de olan biteni düşününce bu beni rahatsız ediyordu. Gazetelerde okuduğumuz haberler korkutucuydu.”

Polis kayıtlarına göre Güney Kore’de cinsel saldırı suçları son 10 yılda iki kat arttı. Şiddet suçları mağdurlarının yüzde 90’ını kadınlar oluşturuyor.

Kadın tamircilerin hizmetlerinden faydalanan müşterilerden biri Lee Na-eun nedenlerini şöyle anlatıyor: “Erkek tamirciler nedeniyle hep gerilmişimdir. Bu endişem yüzünden tamir işlerini hep erteliyordum. Kadınlardan oluşan bu ekibi duyunca hemen aradım.”

Hyung-seon daha çok kadının aralarına katılmasını, böylece tamirci kadın fikrinin normalleşmesini umuyor. Hayali başka kadınlarla birlikte bir bina inşa etmek.