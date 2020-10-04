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Yaramazlara biraz batar!

Yalnız su samuru kendisi için kurulan arkadaşlık sitesi sayesinde yeniden ‘aşkı buldu’

Britanya’daki bir barınakta yaşayan Harris adlı su samuru dört yıllık hayat arkadaşını kaybetmesinin ardından yeni partnerini buldu.

Fotoğraf: Cornish Seal Sanctuary 

Cornwall’daki Cornish Fok Barınağı’nda yaşayan 10 yaşındaki Harris birkaç hafta önce Apricot isimli hayat arkadaşını kaybetmişti.

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Harris’in 2016 yılında ailesi tarafından reddedilince barınağa getirildiğini anlatan müdürü Tamara Cooper, “Harris, Apricot’a çok düşkündü, o ölünce kendini kaybetti” dedi.

Su samurları doğal ortamlarında çift olarak yaşadığından barınak yetkilileri Harris’in aşkta ikinci bir şansı hak ettiğini düşündü.

Dört yıldır ilk kez yalnız kalan Harris için barınak yetkilileri bir arkadaş bulma sitesi kurarak ‘aşk arıyor‘ ilanı verdi.

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Harris’in “İlgiliyim, sarılmayı severim, çok iyi bir dinleyicim ve seni kimsenin sevmediği gibi severim” sözleriyle kendisi anlattığı çağrısına kısa sürede yanıt geldi.

Scarborough’daki bir başka barınakta yaşayan Pumpkin isimli bir su samuru da yakın zamanda partnerini kaybetmişti. Pumpkin’in de yalnızlık çektiğini söyleyen yetkililer Harris’le buluşacağı için çok mutlu olduklarını belirtti.

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