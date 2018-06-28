Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yalnız seyahat edenler için sekiz tüyo

 

 

Yalnız seyahat etmeyi gözünüzde büyütmeyin! Tatilinizden keyif alabilmek için bir grupla gezmenize gerek yok. Yalnız olmaktan da keyif alabilirsiniz. Gideceğiniz yerde rahat edin, zorlanmayın diye birkaç madde belirledik. İyi tatiller!

Fotoğraf: Laura Hülsemann

1-  Tura katılın

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Şehri öğrenerek gezmenize yarar. Başka insanlarla tanışmanızı sağlar.

2- Araştırın

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Seyahate çıkmadan evvel gideceğiniz ülkenin geleneklerini ve yasalarını araştırın. Oraya gittiğinizde cahillik yaparak kötü bir izlenim bırakmayın.

3- Yeniliklere açık olun

Gittiğiniz ülkeye ait ifadeler öğrenmeye çalışın ve o yöreye özel değişik yemekleri deneyin. Yeni kelimeler öğrenmek içi Duolingo uygulamasını kullanabilrisiniz.

4- Saygılı olun

Her toplumun kendine özgü gelenek ve görenekleri vardır. Oraya gittiğinizde çevrenize uyum sağlamaya çalışmanız hoş karşılanır. Asla dalga geçmeyin.

5- Değerli eşyalarınızı saklayın

Pasaport ve cüzdan gibi değerli eşyalarınızı mümkünse montunuzun iç cebine koyun. Paranızın tamamını tek bir yerde saklamayın ve bulması zor bir cebinize ‘acil durum’ parası koyun. Şaşaalı  

6- Yerlilerin gittiği mekanlara gidin

Pahalı ve kalitesiz turistik mekanlardan kaçının. Fakat bir şık akşam yemeği yemekten de kaçınmayın.

7-  Ne sevdiğinize karar verin

Müze sevmiyorsanız kendinize işkence çektirmeyin. Bulunduğunuz şehrin geçmişini öğrenmenin başka yolları da var.

8- İyi vakit geçirin

Sonuç olarak tatildesiniz. Sizi mutlu edecek bir şekilde planınızı yapın. (Kaynak: BuzzFeed, Solo Travel)


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