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‘Yalıda tadilat’ davası: Gündeş’in beraatine itiraza istinaftan ret

İstinaf mahkemesi, şarkıcı Ebru Gündeş’in yalısında kanuna aykırı tadilat yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada verilen beraat kararına itirazı reddetti.

Fotoğraf: DHA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 15’inci Ceza Dairesi (istinaf), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün beraat kararına itirazını görüşerek karara bağladı.

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Mahkeme, başvuruyu reddederek yerel mahkemenin kararında usule ve esasa ilişkin herhangi bir aykırılığın bulunmadığını kaydetti.

Kararda, delillerde ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığı da vurgulandı. Bu karar sonucu, Gündeş yeniden yargılanmayacak.

Davanın geçmişi

İşadamı Rıza Sarraf, İstanbul’un Beykoz ilçesindeki Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak dört parselini kendi, beş parselini de eşi Gündeş’in üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı.

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Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na aykırı olduğu gerekçesiyle çift hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırılık suçundan altı aydan üç yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

Gündeş, Mart 2019’daki karar duruşmasında beraat etmiş, Sarraf’ın dosyası ABD’de bulunması nedeniyle ayrılmıştı. Gökdemir ise beş yıl ertelemeli olmak üzere bir yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

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