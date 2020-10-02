Yalçın Karatepe: Yeni programla gençler için iş güvencesini ortadan kaldırmayı planlıyorlar

Salı günü açıklanan ‘Gıcır’ Yeni Ekonomik Program hakkında yazmaya karar vermiştim. Tabi bunu yapabilmek için de yayınlanan metni ayrıntılı bir şekilde okumak gerekiyor. Ben de öyle yaptım. Baştan sonra okudum. Fakat üzerine yazmaya değer bulmadım.

Yine de ‘program’ hakkında bir şey yazmak gerekirse; ücretli çalışanların haklarının sınırlandırılmasına yönelik planları olduğunu belirtmek isterim. Burada yapmayı planladıkları, özellikle yeni işe girecek olan gençler için, iş güvencesini ortadan kaldırmaktır. ‘Kısmi süreli çalışma’ adı altında kıdem ve ihbar tazminatını içermeyen bir iş sözleşmesi ile istihdam edilmeleri amaçlanıyor. Eğer bunu yaparlar ise çalışma kanunun sağlamış olduğu en temel güvencelerin ortadan kalkacağı açıktır.

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Yalçın Karatepe’nin yazısı