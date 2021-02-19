Yalçın Karatepe: Yaşam standardını artırma hakkını ‘yarattıkları değer’le mi ölçüyor?

Greve giden işçileri eleştiren bazıları, “asgari ücretin 2.825 lira olduğu” diye başlayan mesajlarında işçilerin, belediyenin önerdiği rakamı az bulmuş olmalarına tepki gösteriyor ve bunun bir ‘hak talebi değil, haksız yaşam standardı artış talebi’ olduğunu belirtiyor. Haklı yaşam standardı talebi artışı nasıl oluyor bilmiyorum. Ne yaparsanız yaşam standardınızı artırmaya hakkınız olur, onu da bilmiyorum. Bunu söyleyenler, acaba, çalışanların yaşam standardını artırma hakkını, ‘yarattıkları değer’ ile mi ölçüyor?

Yalçın Karatepe’nin yazısı