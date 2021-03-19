Yalçın Karatepe: Yabancılar neye bakıyor? Yüksek faize; madem öyle, alın size yüksek faiz

Aralık ayında ilk faiz artırımı ile birlikte ne denilmişti, hatırlıyor musunuz? “Hukuk ve ekonomi alanlarında gerekli reformlar yapılacaktır.” Para politikası ile birlikte bunlar da devreye alınınca ekonomik öngörülebilirlik artacak, işler zaman içerisinde yoluna girecekti.

Gecikmeli de olsa açıklanan paketlerin içlerinin boş olduğu açıklamaların yapıldığı anda görüldü. Ne insan hakları konusunda ne de ekonomi alanında bu iktidarın olumlu bir adım atacağına kimse inanmadı. Ve inanmamakta da haklıydılar. Vatandaş bu iktidarın ülkeyi düze çıkarma ihtimali olmadığını görüyor, biliyor. İnanmıyor. Niye inansın ki? Bir taftan “hukuk” derken diğer taraftan tüm hukuksuzlukların yaşandığını görüyor. Son iki gündür yaşananlar bunun açık göstergesi. Ekonomi derseniz, açıklanan paketin boş olduğu (kelimenin tam anlamıyla boş çünkü 98 sayfalık belgenin üçte ikisi boş sayfalardan oluşuyordu) görüldü. Zaten eleştiriler gelince de ilgili bakan merak etmeyin en geç önümüzdeki hafta detaylandıracağız açıklamasında bulundu.

Reklam

Gerçi bu bizim sorunumuz. Yabancıların zerre kadar bu konulara baktığı yok. Onlar neye bakıyor? Yüksek faize. Madem öyle, alın size yüksek faiz.

Yalçın Karatepe’nin yazısı