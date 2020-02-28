Yalçın Karatepe: Virüsün ekonomik etkileri oldukça belirginleşti

Çin’de ortaya çıkan, bugün 42 ülkede görülen ve 2 bin 700’den fazla insanın hayatını kaybettiği korona virüsü yayılmaya devam ediyor. En son bizim sınırımıza kadar dayandı. Resmi rakamlara göre İran’da görülen vaka sayısı 100’ün altında olmasına rağmen ölü sayısının 16 olarak açıklanması, gerçek vaka sayısının daha yüksek olabileceği endişesini doğuruyor. İtalya ve İspanya’da da virüsün görülmesi, Avrupa bölgesi için de endişeleri artırıyor.

Dünya genelinde çok ciddi bir sağlık sorununa dönüşme riski taşıyan bu virüsün ekonomik etkileri de oldukça belirgin olmaya başladı.

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Yalçın Karatepe’nin yazısı