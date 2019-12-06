Yalçın Karatepe: Veto konuşulandan çok farklı bir amaçla gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, termik santralların filtre takma zorunluluğunun süresini uzatan yasayı veto etmesi günlerdir konuşuluyor. Erdoğan ilk kez bir yasayı veto etti. Üstelik kendi partisinin teklif edip, Meclis’te kabul ettiği bir yasayı veto etti. Bu konu güçler ayrılığının var olduğunun bir örneği olarak sunuluyor. AKP’liler bunu ‘sistemin denge ve denetleme mekanizmasının çalıştığının işareti’ olarak anlatıyorlarmış. Siyaset bilimciler bunun üzerine konuşuyorlar. Ancak ben bu veto olayına başka bir açıdan bakmak istiyorum. Sanırım veto kamuoyunda konuşulandan çok farklı bir amaçla gerçekleşti.

Alıntıladığım konuşmada ‘büyük ihtimalle bu yeniden bir ihaleye gider, başka bir çıkışı yok’ kısmı benim daha fazla dikkatimi çekti ve kendime sorular sormaya başladım. Yeniden ihaleye gidebilmek için önce bu termik santralları kamu malı yapmak gerekmez mi?

Reklam

Yalçın Karatepe’nin yazısı