Yalçın Karatepe: Türkiye’ye yatırımda Katar sadece 2.7 milyar dolar ile 17. sırada

Resmi verilere göre 2002-2020 Eylül sonu döneminde Türkiye’ye 165 milyar doların üzerinde doğrudan yatırım girişi olmuş. Bu tutarın en büyük kısmı 26 milyar dolar ile Hollanda’dan gelirken, Katar sadece 2,7 milyar dolar ile 17. sırada yer almış. 18 yılda gelen toplam doğrudan yabancı yatırım içerisindeki payı sadece %1,6. Öyle çok büyük paralardan bahsetmiyoruz.

(…)Katar’ın yaptığı yatırım tutarının çok büyük olmamasına rağmen ülke yöneticileri tarafından oldukça büyük iltifata mazhar olduğunu görüyoruz. Örneğin Trabzon’da bulunan ‘Akyazı Arena’ stadının açılışında Katar Şeyhi’nin büyük bir posteri asıldı.

Reklam

Gelen para miktar olarak az olsa da, bununla nelerin satın alındığı haklı olarak ülkede sorgulanıyor. Özellikle büyük tartışmalara ve toplumsal itirazlara konu olan alanlara yatırım yapıyor olmaları da, doğal olarak, merak konusu oluyor.

Yalçın Karatepe’nin yazısı