Yalçın Karatepe: Türkiye’nin ekonomik sorunları sadece faizleri artırarak çözülemez

Piyasalarda son üç gündür yaşanan bütün gelişmelere bakarak Türkiye ekonomisinde ‘yeni bir dönemin’ başladığını söyleyebilir miyiz? Hayır, söyleyemeyiz. Türkiye’nin mevcut ekonomik sorunları sadece faizleri bir miktar artırarak çözülemez. Çünkü sorun sadece faiz politikası ısrarından kaynaklanmıyor. Top yekûn yeni bir anlayışın hayata geçmesi gerekiyor. Burada sadece uygulanan ekonomik programdan bahsetmiyorum. Ülkenin yönetim modelinden başlayarak tüm alanlarda yeni politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor.

Öncelikle parlamenter demokrasinin yeniden inşa edilmesi, denge, denetleme ve hesap verme süreçlerinin tesis edilmesi, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğünün teminat altına alınması, kurumsal yapılarının güçlendirilmesi ve kuralların tüm taraflar açısından bağlayıcı olmasının sağlanması gerekir.

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Yalçın Karatepe’nin yazısı