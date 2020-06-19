Yalçın Karatepe: Salgın yönetimi şeffaf olmayınca, diğer ülkeler seyahat sınırlamalarında temkinli davranıyor

Salgın yönetimi şeffaf olmayınca, diğer ülkeler de anlaşılabilir bir şekilde, Türkiye’ye yönelik seyahat sınırlamalarının kaldırılması konusunda temkinli davranıyorlar. Almanya Dışişleri Bakanı Maas bir Alman televizyon kanalına yaptığı açıklamada “Türkiye’de salgın konusunda yaşanan gelişmeler ve alınan önlemlerin takip edildiğini, değerlendirmelerinin sürdüğünü ve konuyu Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini” söylerken, “Bize verilen sayıların, yani verilerin güvenilirliğini, alınan önlemleri ele alacağız” diyerek Türkiye’den paylaşılan verilere ilişkin endişelerini ifade ediyordu. Söylediğinin açık anlamı şudur: Sizin açıkladığınız salgına ilişkin veriler konusunda henüz tatmin olmadık. Peki, şaşırdık mı? Tabii ki hayır.
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‘Corona’ önlemleri | Tokat’ta açık alanda maske takma zorunluluğu
Corona virüsü nedeniyle yurt çapında önlemler alınmaya devam ediyor.
LGS’nin düzenleneceği cumartesi günü saat 09:00-15:00 arası sokağa çıkma kısıtlaması
Cumartesi günü yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) için sokak kısıtlaması kararı çıktı. Cumartesi günü sabah saat 09:00 ila 15:00 saatleri arasında kısıtlama olacak. YKS’nin düzenleyeneceğim 27 Haziran’da kısıtlama saat 09:30 ila 15:00, 28 Haziran’da ise 09:30 ila 18:30 arasında uygulanacak.
Sığınmacı sayısı 80 milyona dayandı: Türkiye 3.9 milyonla birinci sırada
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) raporuna göre geçen yıl evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı bir önceki yıla göre 9 milyon artarak 79.5 milyona ulaştı. Türkiye’de ise 3.9 milyon sığınmacı bulunuyor.
TTB: Bakanlığın 10 kente ilişkin verdiği sayılar tartışmalı, hata açıklansın
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Türkiye’de henüz salgının ilk dalgası kontrol altına alınmamışken başlatılan erken yeniden açılmanın sonuçlarının alarm verdiğini belirtti. Konsey ayrıca Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dünkü basın toplantısında verdiği sayılara dair açıklama talep etti.
Binali Yıldırım: TBMM başkanlığına aday değilim
Eski başbakan ve meclis başkanı AKP’li Binali Yıldırım, TBMM başkanlığına aday olmadığını açıkladı.