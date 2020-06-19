Yalçın Karatepe: Salgın yönetimi şeffaf olmayınca, diğer ülkeler seyahat sınırlamalarında temkinli davranıyor

Salgın yönetimi şeffaf olmayınca, diğer ülkeler de anlaşılabilir bir şekilde, Türkiye’ye yönelik seyahat sınırlamalarının kaldırılması konusunda temkinli davranıyorlar. Almanya Dışişleri Bakanı Maas bir Alman televizyon kanalına yaptığı açıklamada “Türkiye’de salgın konusunda yaşanan gelişmeler ve alınan önlemlerin takip edildiğini, değerlendirmelerinin sürdüğünü ve konuyu Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceğini” söylerken, “Bize verilen sayıların, yani verilerin güvenilirliğini, alınan önlemleri ele alacağız” diyerek Türkiye’den paylaşılan verilere ilişkin endişelerini ifade ediyordu. Söylediğinin açık anlamı şudur: Sizin açıkladığınız salgına ilişkin veriler konusunda henüz tatmin olmadık. Peki, şaşırdık mı? Tabii ki hayır.

Yalçın Karatepe’nin yazısı