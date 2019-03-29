Yalçın Karatepe: Oyunuzun uzun vadeli bir sonuç doğuracağını unutmayın

İktidar uzun vadeli hedefleri olan ekonomi politikası uygulamıyor olabilir, ama siz oy kullanırken oyunuzun uzun vadeli bir sonuç doğuracağını unutmayın. Sadece “dolar düştü mü” diye sormayın. Demokrasi, hukukun üstünlüğü, laiklik, ifade özgürlüğü gibi konuların da ne olacağını sorun.

Bize bunlardan ne, önemli olan dolar diyenlere de şunu söyleyin: bu konularda iyileşme olmadan doların da kalıcı olarak düşmesi mümkün değildir.

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Gelin siz de stratejik bir oy kullanın ki dolar sadece 31 Mart’a kadar değil, ondan sonra da düşmeye devam etsin.

Yalçın Karatepe’nin yazısı