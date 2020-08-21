Yalçın Karatepe: Olsun, sonuçta faizler değişmedi

Kurların bayramdan sonra çok hızlı hareket etmesi ile birlikte MB de faizlerin artmasına yol açacak kanallardan bankalara para vermeye başladı. Yok öyle gidip politika faiz oranından borçlanmak felan! Eğer para istiyorsan MB’den, o zaman ödeyeceksin yüksek faiz. Faizleri ‘%8,25’te sabit tuttuğunu’ açıkladığı gün yapılan ihalede oluşan faiz %11,72 oldu. Bu ihalede oluşan faiz politika faizinin %42 üzerinde. Ama olsun, sonuçta faizler değişmedi ya, siz ona bakın.

Yalçın Karatepe’nin yazısı