Yalçın Karatepe: Kuruş hesabıyla devlet kurtulmaz

Aslında “tasarruf” ettikleri tutar kişi başına 570 lira! Evet, 570 TL! Bu da 1,3 milyon çalışanın kısa çalışma ödeneği kapsamından çıkarılıp ücretsiz izin kapsamına alınması durumunda aylık 740 milyon lira “tasarrufa” denk gelir.

Salgın döneminde zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan insanların cebine 570 lira daha az para koymak “dünyanın 13. büyük ekonomisine” yakışıyor mu? Bu ülke bu kadar mı çaresiz? Aylık toplam 740 milyon liranın dolar karşılığı 90 milyon eder. Koskoca bir ülke milyonlarca çalışanına ayda 90 milyon dolar destek olamıyorsa, bunun kaynak yokluğundan değil siyasi tercihten olduğu açıktır.

Reklam

Eğer tasarruf etmek istiyorlar ise “Kamu Özel İşbirliği” ile yapılan ve her yıl milyarlarca dolar garanti ödemesi yapılan projeleri gözden geçirmeleri gerekir, zor koşullarda hayatta kalmaya çalışan vatandaşın cebinde 570 lira alarak değil.

Yalçın Karatepe’nin yazısı