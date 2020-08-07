Yalçın Karatepe: Kurlarda gerçeklik, algı yaratma operasyonunu yeniyor

Kura olması gereken oluyor. Olması gereken seviyelerin altında tutmak için gereksiz yere rezervleri heba ettiler. Artık TL’yi ‘savunacak’ enstrümanları da kalmadı. Cephanenin bittiği bir dönemde ‘savunma’ yapamazsınız, sadece mağlubiyet bayrağını çekersiniz. Bu da gösteriyor ki ülkenin ekonomik gerçekliğinin ortaya çıkardığı durumu manipüle etmek sürdürülebilir bir strateji değilmiş. Biliyorsunuz gerçeğin er ya da geç gün yüzüne çıkma gibi bir özelliği vardır. Kurlarda da gerçeklik algı yaratma operasyonunu yeniyor diyebiliriz.
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Koca: Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu ilimiz, kapasitesi dolu hastanemiz yok
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 nedeniyle hastaneleri dolu bir il ya da kapasitesi tamamen dolu bir hastanenin olmadığını söyledi.
ABD’nin en çok umut vadeden üç aşı çalışması ne aşamada?
Covid-19 için aşı çalışmaları benzeri görülmemiş bir hızla devam ederken, üç aday öne çıkıyor. ABD merkezli Moderna, Pfizer ve Novavax aşı geliştirirken, bunlardan birinin yıl sonu gibi yakın bir zamanda uygulamaya geçmesi planlanıyor.
Aile hekimliği çalışanları: Birinci basamak hizmetler iflasın eşiğine gelecek
Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, birinci basamak sağlık hizmetlerinde pandemiyle daha etkin mücadele için önerilerde bulundu.
Demirtaş’tan kenetlenme çağrısı: Gizli yapı ajandasını adım adım hayata geçiriyor
HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘devletin içinde gizli şekilde örgütlenmiş, tekçi bir rejim inşa eden yapı’ olduğunu, bu yapının siyaset, medya, sermaye ve yargı ayağı olduğunu, bu yapıyla ilgili ellerinde güçlü hukuki deliller olduğunu belirterek, 83 milyonu kenetlenmeye çağırdı.
İmmün plazma bağışı yapan ilk isim: Hayat kurtarmak inanılmaz bir duygu
Malatya’da yaşayan 46 yaşındaki Gıyaseddin Bakır, Covid-19’a yakalandı. 12 günlük tedavinin ardından iyileşip taburcu edildi. Oğlunun testi de pozitif çıkınca onunla aynı odada kalan Bakır, Türkiye’de immün plazma bağışı yapan ilk isim oldu. Bakır, hayat kurtarmanın çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayarak hastalığı yenenleri bağış yapmaya davet etti.