Yalçın Karatepe: Kurlarda gerçeklik, algı yaratma operasyonunu yeniyor

Kura olması gereken oluyor. Olması gereken seviyelerin altında tutmak için gereksiz yere rezervleri heba ettiler. Artık TL’yi ‘savunacak’ enstrümanları da kalmadı. Cephanenin bittiği bir dönemde ‘savunma’ yapamazsınız, sadece mağlubiyet bayrağını çekersiniz. Bu da gösteriyor ki ülkenin ekonomik gerçekliğinin ortaya çıkardığı durumu manipüle etmek sürdürülebilir bir strateji değilmiş. Biliyorsunuz gerçeğin er ya da geç gün yüzüne çıkma gibi bir özelliği vardır. Kurlarda da gerçeklik algı yaratma operasyonunu yeniyor diyebiliriz.

Yalçın Karatepe’nin yazısı