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Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Karatepe: Kaybedenler ‘rekordan rekora koşan’ borsayı son anda yakalamak isteyenler oldu

Son günlerde Borsa İstanbul’un ne kadar çok kazandırdığına ilişkin haberleri sık duyuyorsunuz sanırım. Hazine ve Maliye Bakanı da borsadaki “yükselişe” atıfta bulunuyor ve ülkede işlerin düzelmekte olduğunun bir göstergesi olarak sunuyor. Bu hafta borsa endeksi 120 binin üzerini de gördü.

(…) Siz ‘borsa yeni rekorlara doymuyor’, ‘son ayda şu kadar yüzbin yeni yatırımcının borsaya girdiği’ haberlerini okumaya devam edin. Ama bırakın paranız cebinizde kalsın. Hatırlatmak isterim; 2001 krizinden hemen önce borsa endeksi 5 bin seviyesinden 20 bin seviyesine çıkmıştı. Sonra kriz geldi. Kaybedenler yine ‘rekordan rekora koşan borsayı’ son anda yakalamak isteyenler oldu.

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Yalçın Karatepe’nin yazısı

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