Yalçın Karatepe: İktidardan hesap sormadığımız sürece, depremin acı sonuçlarına katlanmaya devam ederiz

Bir de ‘deprem vergileri’ konusu var. Sahi bu vergilerden elde edilen gelirler nerede? Bu çok haklı bir soru. Nerede olduğunu ben size söyleyeyim; genel bütçe gelirleri içerisine alınıp harcandı. Çünkü bizim vergi mevzuatımızda ‘özel amaçlı vergiler‘ yoktur. Sizin vicdanınıza dokunarak aldıkları vergilerin, hem kanun hem de iktidar sahipleri nezdinde, alkolden alınan vergilerden farkı yoktur. İstedikleri gibi harcarlar ve bunu denetleyecek bir mekanizma da yoktur.

(…)Her deprem olduğunda aynı soruları sorup, birkaç hafta sonra başka gündem maddelerine kapılıp gidecek miyiz?

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Biz iktidardan hesap sormadığımız sürece, depremin acı sonuçlarına da katlanmaya devam ederiz.

Yalçın Karatepe’nin yazısı