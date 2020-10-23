Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Karatepe: İktidar kurların yüksek seviyede kalmasını istiyor

O zaman soralım, iktidar ne yapmak, bu karar ile nereye varmak istemektedir?

Sanırım buradaki tercih açık. İktidar kurların yüksek seviyede kalmasını istiyor. Bunun Bakan Albayrak’ın söylediği ‘rekabetçi kur politikası‘ ile uyumlu bir karar olduğu anlaşılıyor. Döviz kurunu yüksek tutarak ihracatın artacağına ve ithalatın da azalacağına inanıyorlar. Beklentileri o ki, böylece cari işlemler dengesi zaman içinde iyileşecek ve kurlar üzerindeki baskı da azalacak. Nasıl olsa vatandaşlar kurların bu seviyesine alıştı diye düşünüyorlar sanırım. Alıştınız mı?

Reklam

Yalçın Karatepe’nin yazısı

SON HABERLER

‘Borat’ın yeni filminde Trump’ın avukatı gizli kamerada

Yeni ‘Borat’ filminde ABD Başkanı Donald Trump’ın halihazırdaki avukatlarından Rudy Giuliani’nin bir otel odasında gizli kamerayla çekilmiş ‘müstehcen’ görüntüsü yer aldı. Eski New York belediye başkanı, ‘TV muhabiri sandığı bir kadın’ın önünde yatağa uzanmış elini pantolonunun içine sokarak cinsel organına dokunuyor.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...