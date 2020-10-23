Yalçın Karatepe: İktidar kurların yüksek seviyede kalmasını istiyor

O zaman soralım, iktidar ne yapmak, bu karar ile nereye varmak istemektedir?

Sanırım buradaki tercih açık. İktidar kurların yüksek seviyede kalmasını istiyor. Bunun Bakan Albayrak’ın söylediği ‘rekabetçi kur politikası‘ ile uyumlu bir karar olduğu anlaşılıyor. Döviz kurunu yüksek tutarak ihracatın artacağına ve ithalatın da azalacağına inanıyorlar. Beklentileri o ki, böylece cari işlemler dengesi zaman içinde iyileşecek ve kurlar üzerindeki baskı da azalacak. Nasıl olsa vatandaşlar kurların bu seviyesine alıştı diye düşünüyorlar sanırım. Alıştınız mı?

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Yalçın Karatepe’nin yazısı