Yalçın Karatepe: İBB’ye başkan mı Mısır’a paşa mı seçiyoruz?

İki gün sonra İstanbul’daki seçmenler yeniden sandık başına gidecekler. Seçimin son haftasında yaşananlar, özellikle AKP adayı Binali Yıldırım’ı seçtirmek isteyenlerin yazdıkları, söyledikleri AKP’nin bir siyasi parti olarak artık miadını doldurduğunu, siyasi tarihimizde yerini almak üzere tarihin sayfalarına gömülmeye başladığının göstergeleridir. İstanbul belediyesini kazanarak başladıkları siyasi serüvenleri, aynı belediyeyi kaybetmekle sona doğru gidecek…
Son kulvara girildiğinde AKP’nin söylemleri de iyice anlamsızlaşmaya başladı. “Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı?” sorusu, içinde bulundukları çaresizliğin göstergesidir. Sanırsınız İstanbullular Pazar günü İBB’ye Başkan değil, Mısır’a Paşa seçecekler.