Yalçın Karatepe: Hiçbir bedel ödemeden geri dönecek hisseler için Varlık Fonu ödeme yapacak

Bütün bunları birlikte değerlendirdiğimizde görülen o ki Türk Telekom’un, Haririlere borç veren bankalarda bulunan hisselerinin Varlık fonu tarafından satın alınması gibi bir plan var. Bunu yaparlar ise ‘ortaklık sorununu‘ ve dolayısıyla fiber altyapıya yatırım, 5G vs. sorunları da ‘çözmüş‘ olurlar. Sanırım yanılmıyorum. Biz tarihe notumuzu düşelim, zamanı gelince hatırlatırız.

Yıllar önce işletme hakkını sattığınız ve 2027 yılında hiçbir bedel ödemeden geri size dönecek olan hisseler için şimdi Varlık Fonu ödeme yapacak, onları satın alacak.

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O zaman soralım: madem geri alacaktınız neden sattınız? Buradan ortaya çıkan kamusal zararları kim karşılayacak? Bu süreçte rolü olanlar bunu hesabını vermeyecek mi?

Daha genel anlamda soralım: Türk Telekom’u satarak neyi başarmış oldunuz? İktidar bu süreçte yaşananları neden konuşmuyor? Bu konu neden soruşturulmuyor?

Yalçın Karatepe’nin yazısı