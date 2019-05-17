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Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Karatepe: Hazine’ye para lazım, o da hemen lazım

İhtiyaç akçesi ileride ortaya çıkması muhtemel zararları karşılamak için şirketler tarafından ayrılan kaynağa verilen addır. Bunun amacı kurumun finansal açıdan zora düşmesini önlemektir.

Ama şimdi görüyoruz ki zora düşmüş olan Hazinedir ve para oraya aktarılacak.

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İktidar sahipleri oluk oluk para harcamaya devam ediyorlar. Çay kaşığıyla elde ettiği gelirleri kepçe ile harcamaya devam eden iktidar Merkez Bankası’nın ihtiyat akçelerine göz dikmiştir. Çünkü para harcamayı seviyorlar. Bütçe disiplini diye bir kaygıları bulunmuyor.

Yalçın Karatepe’nin yazısı

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