Yalçın Karatepe: Gözler şimdi nereye çevrilecek?

Merkez Bankası Başkanı ve Hazine Bakanı’nın değişiminden sonra, gözler dün Para Politikası Kurulunun(PPK) faiz kararına çevrilmişti. Gözler derken, sadece ekonomiye ilişkin kurumların ya da piyasa profesyonellerinin gözlerinden bahsetmiyorum. Ortalama vatandaş da acaba ne karar çıkacak diye heyecan ile bekliyordu.

Karar açıklanmadan önce, eşten dosttan aldığım çok sayıda telefonda, herkes kararın ne olacağını ve bunun döviz ve altın fiyatlarına etkisini soruyordu.

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Sahi, oğlunun sünnetinde takılan çeyrek altınları ne yapması gerektiği konusunda vatandaşı endişeye sevk eden bir ekonomik sistemin sorgulanması gerekmez mi? Dünyanın neresinde ortalama vatandaşlar MB faiz kararını bu kadar yakın takip eder? Neden takip etmek zorunda kalır?

Yalçın Karatepe’nin yazısı