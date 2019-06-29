Yalçın Karatepe: Giderken kasada bir şey bırakmayacaklar

2018 sonu bilançosunu itibariyle MB’nin ihtiyat akçelerinin toplamı 26,7 milyar lira. 2018 yılı brüt karı ise 66,9 milyar lira. Bu tutardan ihtiyat akçesine aktarılan miktar 18,2 milyar liradır. Bunu da eklediğimiz zaman şu anda bankanın ihtiyat akçelerinin toplamı 45,8 milyar liraya ulaşmaktadır.

Şimdi Hazine bu paraya göz koymuş. Bunu da alıp harcamak istiyor. Ancak bu parayı alabilmesi için Merkez Bankası Kanunun 60. Maddesinde bir değişiklik yapılması gerekiyor. Çünkü bu madde olduğu gibi durduğu sürece bu paranın Hazineye aktarılması söz konusu olamaz.

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Para yok ama harcama çok. Hazine doğrudan MB’den borçlanamadığı için bu yolu seçiyorlar. Aslında yaptıkları Merkez Bankasının para basmasından farklı bir şey değildir. Böylece hem harcama yapmaya devam edecekler hem de “bakın bütçe disiplini uyguluyoruz, “bütçe açığı/ gsyih” oranı bilmem neyin üstüne çıkmadı diyecekler.

Yalçın Karatepe’nin yazısı