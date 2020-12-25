Yalçın Karatepe: Erdoğan’ın faiz iddiasından vazgeçtiği şeklinde yorumlayabiliriz

Merkez Bankası’nın yeni başkanı, kedine açılmış alan içerisinde ‘cesurca’ kararlar alabiliyor. O zaman demek ki asıl değişiklik Merkez Bankası’nın yeni başkanına bu alanı açmış olanların ‘faiz-enflasyon’ ilişkisi konusundaki görüşlerinde yaşanıyor. Her ne kadar bunu açık bir biçimde ifade etmese de, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “faiz sebep, enflasyon sonuçtur” iddiasından vazgeçtiği şeklinde de yorumlayabiliriz.

O zaman sormak gerekmez mi, herkesin yanlış olduğunu ifade ettiği, ekonomi kuramlarında karşılığı olmayan bir yaklaşımı ‘ekonomi politikası’ olarak uygulayanların bütün yaşanan ekonomik sorunlarda bir dahli yok mu? Yanlışta ısrar etmelerinin ağır ekonomik sorunlara yol açmış olmasının hesabı sorulmayacak mı? Sadece MB’nin faiz artırımı kararına bakarak “oh, piyasalar rahatladı” deyip geçecek miyiz?

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Yalçın Karatepe’nin yazısı