Yalçın Karatepe: Ekonomik krize iktidarın çözümü, vatandaşı borçlanarak harcamaya teşvik oldu

2018 yılının ortalarından beri yaşanan ekonomik krize iktidarın bulduğu çözüm kamu harcamalarını artırmanın yanında vatandaşın da daha fazla borçlanarak harcama yapmasını teşvik etmek oldu.

Çarşamba günü açıklanan bütçe verileri 2019 yılında bütçe açığının 123.7 milyar lira olduğunu gösterdi. İktidarın beklentisi 80.6 milyar idi. Merkez Bankasından aktarılan 40 milyar liranın üzerindeki ihtiyat akçesi ve diğer bir defaya mahsus gelirleri de (bedelli askerlik, imar affı gibi) dikkate aldığımızda aslında gerçek bütçe açığının 170 milyar liranın üzerinde olduğu görülür.

Reklam

Yalçın Karatepe’nin yazısı