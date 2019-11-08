Yalçın Karatepe: Ekonomi hakkında eleştirel konuşmayı yasaklayacak bir yasa hazırlığı içindeymişler

AKP iktidarının zayıf karnının ekonomi olduğunu biliyoruz. Küçülen ekonomi, tarihi zirvelerine yükselmiş olan işsiz sayısı, yüksek seyreden enflasyon, bankacılık sisteminde yaşanan ödenemeyen krediler sorunu, iflaslar, konkordatolar vs. Ekonomik sorunların listesini uzatmak mümkün.

Çarşamba günü Sabah gazetesinde yayınlanan bir yazıdan anlıyoruz ki iktidar artık bu konuların açıkça konuşulmasını istemiyor. Ekonomi hakkında eleştirel konuşmayı yasaklayacak bir yasa hazırlığı içindeymişler.

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Söz konusu yazıya göre, yasaklamanın kapsamı da oldukça geniş. “ekonominin genel yapısı, milli para, finansal göstergelere ilişkin olarak, bunların fiyat, değer veya seviyeleri üzerinde önemli ölçüde etki doğurabilecek yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, bu suretle menfaat elde edenlerin, 6 aydan iki yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması” gündemdeymiş!

Yalçın Karatepe’nin yazısı