Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Karatepe: Ekmek fiyatı asgari ücretten fazla arttı

Ve nihayet asgari ücret açıklandı ve 2020 yılında net 2 bin 324 TL olarak duyuruldu. Bu artışta Cumhurbaşkanı’nın jestinin ne kadar olduğu anlaşılamadı. Artış oranı yüzde 15,03 olarak açıklandı. Bunun nedeni olarak da ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar gerekçe gösterildi.

Oysa ülkenin ekonomik koşulları bize daha farklı bir şey söylüyor. Mesela, Ankara Fırıncılar Odası yeni yıldan itibaren ekmek fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yaparken “girdi maliyetlerindeki artışı” gerekçe göstermiş. Nisan ayından bugüne kadar, yedi aylık dönemde, en temel gıda ürünü olan ekmeğe yapılan zam yüzde 50 oldu. Asgari ücretin yüzde 15 arttığı bir dönemde temel beslenme ürünü olan ekmeğe yapılan toplam zam yüzde 50. Fırıncılar haklı olabilirler. Girdi maliyetli artmış olabilir. Ancak unutmayalım ki ekmek girdi maliyetleri arttığı için zamlanırken ekmeği en temel beslenme girdisi olarak kullanan milyonların ücretlerindeki artış bunun altında kaldı.

Reklam

Yalçın Karatepe’nin yazısı

SON HABERLER

Avukatlık ücretlerine yüzde 25’e varan zam

Yeni yılla birlikte avukatlık ücretleri de zamlandı. Büroda sözlü danışmanlığın saati 375 liradan 450 liraya çıkarken, dilekçe ve ihbarname düzenlemeleri ise 550 liradan 685 liraya yükseldi.

ORC anketi: AKP bir ayda yüzde 1.5 oy kaybetti

ORC Araştırma Merkezi’nin anketinde kararsızlar dağıtılmadan AKP’nin oy oranı yüzde 31.2 olarak gösterildi. Ankete göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan da önde.

Greenpeace: Kapatılan beş santral kirli enerjinin sonu olsun

Çevre yatırımlarını 2019 yılı sonuna kadar tamamlamayan beş kömürlü termik santral kapatıldı. Greenpeace Akdeniz, bunun Türkiye’nin kirli enerjiden çıkışı için ilk adım niteliğinde olduğunu belirterek acilen temiz ve yenilenebilir enerjiye geçilmesini talep etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...