Yalçın Karatepe: Ekmek fiyatı asgari ücretten fazla arttı

Ve nihayet asgari ücret açıklandı ve 2020 yılında net 2 bin 324 TL olarak duyuruldu. Bu artışta Cumhurbaşkanı’nın jestinin ne kadar olduğu anlaşılamadı. Artış oranı yüzde 15,03 olarak açıklandı. Bunun nedeni olarak da ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar gerekçe gösterildi.

Oysa ülkenin ekonomik koşulları bize daha farklı bir şey söylüyor. Mesela, Ankara Fırıncılar Odası yeni yıldan itibaren ekmek fiyatlarına yüzde 20 oranında zam yaparken “girdi maliyetlerindeki artışı” gerekçe göstermiş. Nisan ayından bugüne kadar, yedi aylık dönemde, en temel gıda ürünü olan ekmeğe yapılan zam yüzde 50 oldu. Asgari ücretin yüzde 15 arttığı bir dönemde temel beslenme ürünü olan ekmeğe yapılan toplam zam yüzde 50. Fırıncılar haklı olabilirler. Girdi maliyetli artmış olabilir. Ancak unutmayalım ki ekmek girdi maliyetleri arttığı için zamlanırken ekmeği en temel beslenme girdisi olarak kullanan milyonların ücretlerindeki artış bunun altında kaldı.

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Yalçın Karatepe’nin yazısı