Yalçın Karatepe: Değişim devam etmeli

Memlekette bir bahar havası. İnsanlar mutlu, yarınları için umutlu. Mevsim de zaten buna uygun. Baharın coşkusu her yere yayılıyor. Tomurcuklar baş vermiş, daha güzel günlerin ufukta olduğuna işaret ediyor. Evet, bu bir başlangıç.

İstanbul’un daha adil, şeffaf ve kamu yararını gözetecek bir kadro tarafından yönetilecek olması yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından da ilgi ile karşılandı. Bu önemli. Ama yetmiyor.



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Türkiye’nin sorunlarının çözülmesi için diğer kadroların da değişmesi lazım. Diğer kurumların da benzer amaçlar için çaba gösteren kadrolar tarafından yönetilmesi gerekiyor.

Yalçın Karatepe’nin yazısı