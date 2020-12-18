Yalçın Karatepe: Cumhurbaşkanı Yargıtay üyelerinin iradelerine saygı gösterip en fazla oyu alanı mı atar?

Salgın koşullarında bir değişiklik olmamasına rağmen dün söz konusu seçim yapılmış. Ne tesadüftür ki bağımsız bir kurul olan HSK tarafından Yargıtay’a atanan Fidan, yapılan bu seçimde 107 oy alarak birinci seçilmiş. Seçime giren diğer iki aday ile birlikte ismi Cumhurbaşkanı’na bildirilecek ve Cumhurbaşkanı da bu isimlerden birisini atayacak. Bir sürpriz yapıp daha az oy alanlardan birisini mi atar, yoksa Yargıtay üyelerinin iradelerine saygı göstererek onlardan en fazla oyu alanı mı atar? Kimi atayacağını ben merak ediyorum. Tahminim o dur ki yargı bağımsızlığının tesis edileceğine ilişkin açıklamaların havada uçuştuğu, bu açıklamaların piyasalarda coşku ile karşılandığı bir dönemde, seçimde en fazla oyu almış olan aday atanır. Böylelikle yargı bağımsızlığının tesisi yönünde büyük bir adımın atıldığı da tescillenmiş olur.
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