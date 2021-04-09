Yalçın Karatepe: Çiftçiye kısmet, müteahhide garanti

Tamam, anladık müteahhitlerin derdi olmayabilir de, çiftçilerin derdi ne olacak? Kim onlara el uzatacak, destek olacak?

Yıllık ortalama destek tutarı çiftçi ailesi başına 4 bin lira. Aylık hesaplayacak olursak bir çiftçi ailesine verilen desteğin ayda ortalama 335 liraya denk geldiğini görürsünüz. Tabi bu ortalama olarak hesaplanan tutar. Pek çok çiftçi bunun yarısını bile alamıyordur.

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Bir köprüye verilen araç başı garantinin 350 liranın üzerinde olduğunu hatırlarsanız, bir çiftçiye aylık ortalama denk gelen destek miktarından daha fazla olduğunu görürsünüz.

E, tabi çiftçi girişimcidir, risk alıyorsa sonucuna da katlanır. Her şeyi devletten beklememeli, değil mi? Peki müteahhit neden risk almıyor ve her şeyi devletten bekliyor diye merak ediyorsanız; o soruyu da bana değil, onlara bu “fırsatları” sunanlara sormalısınız.

Yalçın Karatepe’nin yazısı