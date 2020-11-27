Yalçın Karatepe: Bu kadar hisli olmaya gerek var mı?

Uzun zamandan beri Türkiye’de halk, sivil toplum örgütleri, meslek odaları ve uzmanlar gerçek verileri açıklayın diye tutturmuş. Verileri açıklayınca ne olacak? Ne yapacaksınız bu veriler ile? Sanki yetkiniz var da bir çözüm üreteceksiniz! Mesela vatandaşın hissettiği enflasyon TÜİK’İn açıkladığından yüksek çıkıyormuş! Hissetmezseniz sorun da kalmaz. Biraz duyarsız olun. Bu kadar hisli olmaya gerek var mı?

Merkez Bankasının net döviz rezervi ne kadarmış! Bilseniz ne olacak? Gidip merkez bankasına dolar mı vereceksiniz?

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Kardeşim, siz bırakın bu talepleri ve işinize bakın. Zaten sizin adınıza dertlenen bir iktidar var. Bırakın, onlar gereğini yapar! Merkez bankasının rezervlerinin durumunu öğrendiğinde hemen başkanı görevden almadı mı?

Yalçın Karatepe’nin yazısı