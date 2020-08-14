Yalçın Karatepe: Bu algı oluşursa vatandaşlar parasını ‘yastık altına’ alır

Vatandaşın dövize erişiminde herhangi bir sorunla karşılaşmayacağı mesajının sağlam bir şekilde verilmesi önemlidir. Çünkü bu mesaj verildiğinde bankalardan efektif olarak döviz talebi de düşük olur. Oysa burada bir risk olduğu algısının oluşması durumunda bunun sonuçları ağır olur. Bu algı oluşur, dövize erişimde sorun yaşanacağını düşünürse, vatandaşlar paralarını ‘yastık altına’ almaya başlarlar. Vatandaşlar bundan sonra yapacakları döviz işlemlerini de bankacılık sisteminin dışında yapmaya başlarlar. Oysa paranın sistem içinde kalması gerekir.

Yalçın Karatepe’nin yazısı