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Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Karatepe: Bizde uygulanan bir ekonomi politikası yok

Bizde uygulanan bir ekonomi politikası yok. Duruma göre, bir sorunla karşılaştıklarında, ki çok sorunumuz var, anlık (palyatif) bir çözümü devreye sokuyorlar. Çözüm dediğime bakmayın. Öyle ekonomi kuramlarında karşılığı olan şeylerden söz etmiyorum. Daha ziyade durumu kurtarmaya yönelik işlerden bahsediyorum. Mesela, kamu bankalarının döviz açık pozisyonu mu var, hemen onlara döviz cinsi tahvil vererek bilançolarını makyajlıyorlar. Bu nedenle sorunu çözmek için buldukları yöntem sorunları çözmüyor, belki geçici bir süre ötelenmesine imkân veriyor. Bu da sorunların büyüyerek birikmesine yol açıyor.

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