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Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Karatepe: Bir yıl daha işten çıkarılmayan işsizler olarak günlük 39 liraya ihtiyaçlarını karşılayacaklar

İşverenler istedikleri çalışanlarını “ücretsiz izne” çıkarmaya devam edebilecekler ve bunun işverene hiçbir maliyeti olmayacak. Bir yıl daha işten çıkarılmamış işsizler olarak günlük 39 liraya ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecekler. Yeter mi? Eğer “bu bana yetmiyor” diyerek başka bir iş arayıp bulsanız bile orada çalışamazsınız. Çalışabilmeniz için “izinli” olduğunuz işinizden istifa ederek ayrılmanız gerekir. Bu durumda da kıdem ve ihbar tazminatı gibi haklarınız da ortadan kalkar. 

Yalçın Karatepe’nin yazısı

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