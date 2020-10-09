Yalçın Karatepe: Bakan dövize bakmıyor olabilir ama bakmak zorunda olanların uykularının kaçtığına eminim

Bakan dövize bakmıyor olabilir ama bakmak zorunda olanların uykularının kaçtığına eminim. Burada sadece borcu olanlardan bahsetmiyorum. Döviz kredisi kullandırmış olan bankaların da gözü kulağı kurlardadır. Çünkü alacaklarını tahsil edememe riski artmaktadır. Bu demektir ki kurlardaki artış beraberinde kredi riskini getiriyor. Son günlerde gazetelerde okuyorsunuz. Pek çok şirket, kredilerini ‘yapılandırmak (ödeyemedikleri için ek süre talep etmenin teknik adı)‘ için alacaklılarıyla görüşmeler yapıyor. Daha önce ‘yapılandırılmış’ olan kredilerin yeniden yapılandırılması talep ediliyor. Ödeyemeyecekleri için bunu yapmaları kaçınılmaz. TL faizlerindeki artışı hiç dikkate almadık. Bir de oradan gelen sorun var.

Siz diyebilirsiniz ki bu şirketlerin ve bankaların sorunu, beni ilgilendirmiyor; bana ne kur artışından, kredi riskinden ya da ödenemeyen kredilerden.

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Eğer böyle düşünüyorsanız, bir sonraki ekonomi bakanı olmaya namzetsiniz demektir.

Yalçın Karatepe’nin yazısı