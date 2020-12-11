Yalçın Karatepe: Asgari ücretin vergiden muaf olması yeterli bir talep değil

Asgari ücrete ilişkin yapılan tartışmalara baktığımızda çok sık duyduğumuz bir talep asgari ücretin gelir vergisinden muaf olmasıdır. Başlangıçta kulağa hoş gelebilir. Zaten minimum düzeyde ücret geliri elde edenlerin bir de bu gelir üzerinden vergi ödüyor olmaları hiç makul değil ve açıklaması da çok zor bir durumdur.

Ancak asgari ücretin vergiden muaf olması yeterli bir talep değildir. Çünkü sadece bu ücret seviyesinin vergilendirilmemesi, bunun bir miktar üzerinde gelir elde edenler açısından haksız bir durum yaratacaktır. Belki bu seviyenin üstünde ücret alanların kayıtlı ücretlerinin asgari ücret seviyesine indirilmesine ve farkın açıktan ödenmesine yol açacaktır. Bunun yerine, yapılması gereken, tüm ücret geliri elde edenlerin gelirlerinin önemli bir kısmını vergiden muaf tutmaktır. Bunun da yolu aslında bizim mevzuatımızda mevcuttur.

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Yalçın Karatepe’nin yazısı