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Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Karatepe: Albayrak, kur artışının borç artışına yol açmasından da memnun mu?

Bankada ya da yastık altında dövizi olanlar memnun oluyorlardır; çünkü servetleri artıyor. Ama 84 milyonluk ülkede kaç kişinin kendisini zengin hissettirecek miktarda dövizi var?

Kamu kesiminin toplam dış borcu 169 milyar dolardan fazla. Bir de buna yurtiçinden sağlanan döviz ve altın cinsi borç miktarı eklenince Hazine’nin 200 milyar doların üzerinde döviz borcu olduğu görülür. Kurları 6,80’de tutmaya çalıştıkları temmuz sonundan bugüne kadar gelen artış, dolar başına 75 kuruş. Bu da son bir buçuk ayda Hazine’nin kur artışından dolayı borç yükümlülüğünün 150 milyar TL daha arttığını gösterir.

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Şimdi soralım; kurların artmasını ‘rekabetçi’ bulan Bakan Albayrak, kur artışlarının, kendisinin sorumlu olduğu borç stokun artışına yol açmasından da memnun mu?

Yalçın Karatepe’nin yazısı

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