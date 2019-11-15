Yalçın Karatepe: ABD’nin Türkiye’nin beklentilerini karşılama niyeti yok

Basın toplantısının en ilginç anlarından birisi, Trump’ın Erdoğan’a dönerek bir sonraki soruyu soracak gazeteciyi seçmesini söylerken ‘dostane(friendly) gazeteci’ seçmesi yönündeki ifadesi oldu. Erdoğan’ın ‘seçtiği dostane gazeteci’ Hilal Hanım’ın Trump’a yönelttiği ‘Mazlum Kobani’ sorusuna ilişkin verdiği yanıt ve sonrasında bu soruyu soran hakkında yaptığı yorum üzerinde konuşulmaya değer.

Trump soruyu hiç geçiştirmeden net bir şekilde “onunla yakın çalışıyoruz” diye yanıtladı ve Erdoğan’ı işaret ederek ekledi “cumhurbaşkanı ile de yakın çalışıyoruz.” Verilen yanıttan anlaşıldığı gibi bu konuda ABD tarafının Türkiye’nin beklentilerini karşılamaya yönelik bir niyeti yoktur. Üstelik Erdoğan bu yanıttan sonra ABD’nin söz konusu kişi ile ‘yakın çalışmaları’ konusunda eleştirel bir yorumda da bulunmadı.

Reklam

Yalçın Karatepe’nin yazısı