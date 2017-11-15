Yalçın Doğan: Bahçeli dükkanı kapattı

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Bahçeli aslında malumu ilan ediyor. Son iki buçuk yıldır en açık ve net olarak, en kritik durumlar dahil, AKP’ye sürekli destek çıkıyor.

Her koşulda AKP’ye sürekli destek çıkan, AKP’nin “arka bahçesine” dönüşen MHP, Bahçeli’nin dünkü açıklamasıyla birlikte son viraja giriyor.

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AKP’yi “koşulsuz destekleme” açıklaması.

Bir “muhalefet partisi” açısından, değil Türkiye siyasal tarihinde, dünya siyasal tarihinde eşi görülmeyen bir siyasal skandal.

Böylelikle, partiye kilit vuracak son virajı almış alıyor.

Zaten bu nedenle MHP’den ayrılanların başını çektiği “İyi Parti”kuruluyor.

Ben Bahçeli’ye değil, asıl onunla birlikte hareket eden MHP Grubuna şaşıyorum. Nasıl oluyor da, göz göre “partilerinin kilit vurulmasına seyirci kalıyorlar”, anlamak güç.

Ve de hala MHP örgütünde bulunanların seyirciliğine.

Yalçın Doğan’ın yazısı