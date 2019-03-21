Yalçın Bayer: Yaklaşık 38.000 hektarlık alanlar hâlâ ağaçlandırmayı bekliyor

21 Mart günü, Dünya Ormancılık Günü’dür. Bu günde tüm yöneticilerimizden, yerel yönetimlerimizden, siyasi partilerimizden ve STK’lardan; kampanyalar düzenleyip, yeni fidanlar dikilmesini ve ormanlarımızın çoğaltılmasını bekliyoruz.

Çünkü güzel ülkemizde, 14 yılda yaklaşık 32 bin orman yangını olmuş. Bu yangınlar sonucu 112.527 hektar ormanlık alan zarar görmüş (13.3.2017-Cumhuriyet). Bu alanların 65.845 hektarında doğal ağaçlandırma, 7.901 hektarında ağaçlandırma ve 632 hektarında da rehabilitasyon yapılmış. Ancak geriye kalan yaklaşık 38.000 hektarlık alanlar hâlâ ağaçlandırmayı bekliyor.

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Yalçın Bayer’in yazısı