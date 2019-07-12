Yalçın Bayer: Rıfat Ilgaz anısına festival…

24. Cide Rıfat Ilgaz Sarıyazma Kültür ve Sanat Festivali” dün başladı, yarın bitecek. Ailesi ve hemşerileri Rıfat Ilgaz’ı anacak, şiirleri okunacak, anılar anlatılacak. Etkinliklerde yerel sanatçılarla birlikte Ahmet Selçuk İlkan, Gripin, Arzu Akça ve Haluk Levent’in (bu akşam) konserleri var.

Cide’de Çınar Yayınları’nın sahibi Aydın Ilgaz çantasından babası Rıfat Ilgaz’ın ‘Halime Kaptan’ kitabını çıkardı. “Sık sık İnebolu’yu yazıyorsun” dedi, “Bunu da okursan Kurtuluş Savaşı yıllarında Karadenizli kadınların ne çabalar gösterdiklerini öğrenirsin.”Rıfat Ilgaz, tarihte örneğine az rastlanan bir kahramanın hikâyesini anlatıyor. Bir kadın kaptanın fırtınalar, azgın dalgalar ve korsanlarla mücadele ederek İnebolu’ya cephane taşımasının romanıdır bu…

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Yalçın Bayer’in yazısı



