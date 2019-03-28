Yalçın Bayer: Oy ve Ötesi gönüllü sandık gözlemcisi arıyor

Şeffaf ve denetlenebilir seçim hedefi doğrultusunda bir araya gelen gönüllülerden oluşan ‘Oy ve Ötesi’, gönüllü sandık gözlemcisi olmak isteyenleri oyveotesi.org adresine bekliyor. Kayıtlar 29 Mart Cuma 23.59’da kapanıyor. 2014’ten beri 8 seçimde, toplamda 250 bini aşkın gönüllüsüyle tamamen tarafsız ve bağımsız şekilde sandık güvenliği için çalışan ‘Oy ve Ötesi’, yerel seçimler için hâlâ çok sayıda gönüllüye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak tüm seçmenlere gönüllü sandık gözlemcisi olma çağrısı yaptı. Gözlemci (müşahit) olarak oylara sahip çıkmak isteyen herkes gönüllü olabiliyor.

Önceki seçimlerde olduğu gibi, herkese açık olan ücretsiz mobil uygulama ‘T3 Tutanak Gönder’ sayesinde tüm vatandaşlar sandık sonuç tutanağı fotoğraflarını seçim günü Oy ve Ötesi’ne iletebilecek. Oy ve Ötesi, kendisine ulaşan tutanaklardaki sayısal verilerle açıklanan sonuçları “Türkiye Tutanak Teyit (T3)” sistemi aracılığıyla karşılaştırarak kontrol edecek.

Reklam

Yalçın Bayer’in yazısı