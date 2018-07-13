Yalçın Bayer: Olan sosyal güvenlikten yoksun çalışan gariban 301 maden emekçisi ile ailelerine oldu

Olan sosyal güvenlikten yoksun çalışan gariban 301 maden emekçisi ile ailelerine oldu.

Soma’da verilen cezaların yetersiz bulunduğunda herkes hemfikir… Ailelerin acısını dindirmek zor. ‘Dünya şampiyonluğuna doğru hızla koştuğumuz’ ve her gün ortalama 6 emekçinin canını alan iş cinayetlerine davetiye çıkaran, gerekli önlemleri almayan diğer işyeri sahiplerine karşı caydırıcı örnek olabilirdi. Ama ıskalandı.

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Umarız Yargıtay madenci ailelerin isyanını dikkate alır.

Bakanlığa bir uyarı da gerekiyor. İş cinayetlere karşı radikal önlemlerin alınmasının zamanı geçmedi mi? Türkiye’nin altına imza attığı ILO ve uluslararası sözleşmeler hayata neden geçirilmiyor ya da eksiksiz uygulanmıyor? Bu sözleşmelerin anımsanabilmesi için illa yeni kitlesel ölümlerin gerçekleşmesi mi gerekiyor?

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Çünkü hiçbir şey insan yaşamından daha değerli değil.

Yalçın Bayer’in yazısı