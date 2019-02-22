Yalçın Bayer: ‘Nepotizm’ CHP’ye yakışmıyor

ÜYEYE dayalı önseçimi kaldıran, örgütü yok sayan, eğilim yoklaması bile yaptırmayan CHP Genel Merkez yönetimi başka ne yaptı, biliyor musunuz?

Listeleri eş dost ve akraba ile doldurdu. Bunun siyasetteki adı ‘nepotizm’dir! Bu yöntem CHP’ye yakışmıyor.

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Eski milletvekili Barış Yarkadaş, “CHP yönetimi ‘başkanlık’ denilen sistemi bekliyor. Bu yöntem sosyal demokratların olamaz. Olmamalıdır! Ortalığa saçılan listeleri gördükçe, 9-10 Mart 2018’de yaptığım uyarının haklılığı bir kez daha ortaya çıkıyor. Tablo herkesi üzüyor. Yönetim önseçimden kaçtıkça, listeleri ‘Eşi dostu, akrabayı ayazda bırakmayalım’ anlayışıyla hazırlamayı alışkanlık haline getirdikçe, tabanımızın motivasyonu kırılmakta, sandığa olan ilgisi en alt düzeye inmektedir. Yönetimi uyarmayı misyonum gereği borç olarak görüyor ve ciddiyete davet ediyorum!” diyor.

Yalçın Bayer’in yazısı