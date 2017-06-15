Yalçın Bayer: HDP hedef alınır gibi gündeme getirilen tuzağa CHP de düştü

Bilindiği gibi, Anayasa’nın dokunulmazlık ile ilgili maddesi, yaklaşık bir yıl önce, CHP’nin de oyları ile değiştirildi, hakkında fezleke olan milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırıldı.

376 evet oyu kullanıldı ve referanduma gerek kalmadan Meclis’ten geçti ve ilgili milletvekilleri, siyasallaştığı CHP tarafından da ısrarla iddia edilen yargının adaletine terk edildi!

HDP hedef alınır gibi gündeme getirilen tuzağa CHP de düştü ve MİT TIR’ları davasının işin merkezinde olduğunun farkına varılamadı.

Türkiye’de yargıçlar var, adalet er geç tecelli eder, bugünler de geçer, ama anamuhalefetin siyasi öngörüsüzlüğü, daha büyük bir sorun gibi görünüyor..

Yalçın Bayer’in yazısı