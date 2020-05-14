Yalçın Bayer: Geçmişte muhalefet ediyordu CHP, şimdi de ‘iktidar’ gücünü kullanıyor

İmamoğlu, İBB bütçesinin dengesizliğini gidermek, borçlanma ve sosyal yardım sorunlarına çözüm bulmak için AKP’lileri kendine çekmek istiyor. Tabii bu siyaseten çok zor. Ülkemizde iktidar ve muhalefet arasında işbirliği konusunda bir ‘uzlaşı’ yok.

Geçmişte muhalefet ediyordu CHP, şimdi de ‘iktidar’ gücünü kullanıyor; tabii ki kapı açılmıyor.

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İBB’nin talep ettiği borçlanma 4.8 milyar idi. Bunun 648 milyon TL’sine izin verildi. Sadaka bile sayılmaz. Bu kadar paraya karşı çıkan AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, “Kahramanlık edası ile borç istendiği nerede götürüldü” diye sordu ve “Borca ‘Hayır’ demek ihanetse en büyük ihanet yapanlar burada” diyerek CHP meclis üyelerini işaret etti ve şöyle konuştu: “Bizim dönemimizde bugüne kadar İstanbul’da hiçbir borçlanmaya ‘Evet’ demeyen arkadaşlarımız burada.”

İmamoğlu’nun yanıtı şöyle oldu: “Geçmişte o yapmıştır, bu yapmıştır, yanlış yapan yanlış yapana aittir kardeşim. Kim yapmışsa, hangi parti yapmışsa umurumda da değil.” Ve ortalık karıştı.

Yalçın Bayer’in yazısı