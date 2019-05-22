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Yaramazlara biraz batar!

Yalçın Akdoğan: ‘Yüzyılın anlaşması’ savaş ittifak ve tamtamlarını piyasaya sürdü

Ortadoğu’da tırmanan krizin birçok sebebi var. İşin bir yanı petrol kavgası, diğer yanı nükleer enerji tartışmaları… 

Krizin görünen tarafında ABD ve İran var, görünmeyen tarafında Rusya’dan Çin’e kadar küresel güçler

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ABD ile İran arasında hem sosyal medyada hareketlilik yaşanıyor, hem askeri alanda büyük bir hareketlilik var. Bir yandan karşılıklı twitlerle tehditler, meydan okumalar sürüyor, diğer yanda savaş gemileri ve askeri sevkiyatla sular ısınıyor. 

Bütün bu savaş oyunlarının arkasında kanımca temel tetikleyici etken veya ana motivasyon kaynağı ABD’nin yeni Ortadoğu planı… 

‘Yüzyılın Anlaşması’ diye nitelendirilen plan bölgeye barış getirmeyi bırakın savaş tamtamlarını ve çok boyutlu savaş ittifaklarını piyasaya sürmüş durumda.

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Yalçın Akdoğan’ın yazısı

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