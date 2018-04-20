Yalçın Akdoğan: Yabancı yatırımcılar spekülasyonların ortadan kalkmasıyla rahat nefes alacak

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Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın erken seçim kararını açıkladığı konuşmada vurguladığı iki husus çok önemli:

1. Eski sistemin hastalıklarından kurtulmak.

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2. Belirsizliklerin Türkiye’ye zarar vermesini önlemek.

Erdoğan, yeni sisteme geçiş aciliyetini bu vurgularla ifade etti. Eski sistemin vesayetçi yapısının tamamen tasfiye edilmesi, Türk demokrasisi ve sivilleşme açısından hayati önemdedir.

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Eski hastalıklar deyiminin içine bürokratik oligarşi ve sistemin hız kaybetmesine sebep olan alışkanlıklar da var. Yeni hükümet sistemi icraanın etkili ve süratli hale gelmesi açısından elzemdir. Kurumsal taassupların ortadan kaldırılabilmesi ancak topyekün bir reformla mümkündür.

Erken seçime yönelik spekülasyonların ortadan kaldırılması belirsizliğe son vermek demektir. Özellikle yabancı yatırımcılar ve ekonomik aktörler bu spekülasyonların ortadan kalkmasıyla rahat bir nefes alacaktır.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı