Yalçın Akdoğan: Siyasetçiye gülmek de güldürmek de yakışır

Cumhurbaşkanımız Erdoğan dünkü İl Başkanları Toplantısı’nda “Türkiye’de hemen her şeyin yerlisini ve millisini yaptık. Sadece ana muhalefet konusunda bunu başaramadık. İnşallah milletimizle bunu da başaracağız” deyince salondakiler alkışlar eşliğinde gülmeye başladılar.

Erdoğan kendisinden emin, sakin ve rahat bir edayla, gündemdeki ağır siyasi konuları ele aldı, ana muhalefeti ise nükteli sözlerle salvoya tuttu.

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Gülmek herkese çok yakışır, siyasetçiye gülmek de güldürmek de yakışır. Siyasetin civa gibi ağır havasını dağıtmak ancak esprili ifadelerle mümkündür. En sert eleştirileri mizah içinde kırıp dökmeden yapabilirsiniz.

Nükte, mizah, espri, hiciv siyasetin tadı tuzudur.

Yalçın Akdoğan’ın yazısı